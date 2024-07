Manutenção do poço 28 afeta abastecimento de água no bairro Bela Vista e região

De acordo com a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), técnicos estão trabalhando para religar o poço 28 que abastece toda região. A equipe faz manutenção elétrica no equipamento. A previsão da compania é religar o poco 28 no final da tarde desta terça-feira (02). A normalização para o bairro ocorre em até 48 horas, após o sistema ser religado.