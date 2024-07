Umarizal-RN: Pezão inaugura Areninha Potiguar nesta quarta-feira

Solenidade será nesta quarta-feira, dia 3, dentro do período permitido pela Legislação Eleitoral. Segundo o prefeito Raimundo Pezão, o ex-senador Jean Paul Prates vai está presente. Na ocasião, ele pretende inaugurar também a pavimentação de três ruas e dá ordem de serviço para construir creche modelo, recuperação do Mercado Público, do Parque de Exposição e também da Feira Livre. “Quero iniciar também a instalação de uma usina de energia solar, para economizar os recursos do município”, diz.