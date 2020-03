Neste sábado (16) acontecerá um mutirão contra o Câncer de Pele. O evento será realizado das 8h às 11h30, na Comunidade Católica Renascer, localizada na Estudante Luiz Antônio da Costa, 19, bairro Santo Antônio (por trás do Requinte Buffet).

O evento será aberto ao público e para participar é necessário fazer a doação de apenas 1kg de alimento não perecível, que será entre, posteriormente, a pessoas carentes.

O mutirão contará com a participação de 11 médicos, entre dermatologistas e cirurgiões, que estarão fazendo as avalições de pele na população.

A Comunidade Renascer é conhecida por promover eventos sociais gratuitos, voltados para a área da saúde. No dia 25 de agosto de 2018 a comunidade organizou o Mutirão da Urologia, com exames gratuitos e testes rápidos para diagnósticos do Câncer de Próstata.

