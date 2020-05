Emparn prevê chuvas durante toda a semana em todas as regiões do estado

No acumulado do final de semana a cidade que registrou maior precipitação foi Currais Novos, com 174,8 mm.

A gerência de meteorologia da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), prevê instabilidade no interior do Estado nesta terça-feira (23), com ocorrência de chuvas isoladas nas regiões Central e Oeste do estado.

A partir desta quarta-feira (24), as chuvas devem se espalhar em todas as regiões, sendo que as de maior intensidade devem ocorrer entre sexta-feira (26) e domingo (28).

“No litoral leste, as chuvas poderão ocorrer a qualquer hora do dia. No interior a ocorrência de chuvas é mais comum durante o período da tarde e início da noite. Esse cenário deve prevalecer pelos próximos 30 dias, devido, também, ao aumento da temperatura do Oceano Atlântico”, explicou o gerente de meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot.





BALANÇO DO FIM DE SEMANA

Segundo a EMPARN, entre a manhã de quarta-feira (17) e a manhã desta segunda-feria (22), as cidades que apresentaram as maiores precipitações foram Currais Novos, com 174,8 mm, Santana do Matos, com 139,5 mm, Cerro Corá com 134,1 mm, Acari com 118,2 mm e Natal com 59,9 mm.

A Empresa realiza o monitoriamente diário de mais de 100 pluviômetros espalhados por todo o Rio Grande do Norte.