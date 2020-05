Policiais, bombeiros e peritos realizam cursos de capacitação no RN

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) deu início nesta segunda-feira (24) a uma série de cursos com ênfase na qualificação e capacitação profissional voltado para os operadores de segurança pública do Rio Grande do Norte.



O curso de abertura, “Capacitação em Polícia Comunitária”, ocorrerá no período de 24 a 28 de agosto, sendo voltado para a Polícia Militar (PMRN), Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militar (CBMRN).



Outras sete turmas, com este mesmo tema, estão previstas para ocorrer ao longo do semestre. Cada uma delas contará com um total de 50 vagas.



Entre os meses de setembro e novembro a Secretaria dará continuidade ao seu cronograma de capacitação com os cursos de “Procedimento em Local de Crime para Operadores da Segurança Pública”, “Capacitação em Direitos Humanos para Operadores do Sistema de Segurança Pública”, “Motopatrulhamento” e “Radiopatrulhamento”, “Humanização no Atendimento às Vítimas de Violência”, “Técnica de Entrevista Aplicada à Segurança Institucional”, “Curso Básico de Inteligência de Segurança Pública” e “Gestão de Situações Críticas”, quando se espera qualificar mais de 850 profissionais.



A Secretaria de Segurança Pública ainda disponibilizará alguns cursos exclusivos para os militares do Corpo de Bombeiros, como Curso de Atendimento Pré-Hospitalar para Bombeiro Militar e o Curso Mergulho de Segurança Pública, cada um com duas turmas, totalizando 90 vagas, além do curso Supervisor de Mergulho Profissional de Segurança Pública, com 15 vagas.



Em relação aos servidores do ITEP, a Secretaria também disponibilizará cursos exclusivos. Serão ofertadas um total de 120 vagas distribuídas nos cursos de Qualidade no Atendimento ao Cliente, Segurança Pessoal em Ambientes Hospitalares ou Passíveis de Contaminação/ Segurança no Trabalho Voltada para Atividade Pericial e Necroscopia, Gestão de Conflitos, Direção Defensiva/ Segurança na Condução de Veículos de Emergência, Gestão de Pessoas/ Recursos Humanos e Ferramentas de Melhoria de Clima Organizacional e Técnicas Anatômicas e Necropsia.