Veja fotos e nomes dos 21 presos na Operação “Progresso”, em Caicó

Na manhã desta quinta-feira (4) a Polícia Civil deflagrou uma ação de combate ao tráfico de drogas na cidade de Caicó, na região Seridó potiguar.

A Operação “Progresso” teve como objetivo combate ao tráfico de drogas. Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão, resultando na prisão de 21 pessoas e na apreensão de armas e drogas. A Operação Progresso contou com apoio da Polícia Militar.

Durante as diligências, foram apreendidas 70 trouxinha de maconha prontas para comercialização, três tabletes de maconha, 15 porções de cocaína, um revólver calibre 38, uma pistola 380, cinco munições calibre 38 e nove munições calibre 380, além de armas branca. A ação foi coordenada pelos delegados Ricardo Brito e Leonardo Germano.

Confira os nomes das 21 pessoas presas:

1 - Andrew Martins da Silva, conhecido como “Caiçara” - Recolhido na Penitenciária Estadual Rogério Coutinho Madruga

2 - Artur Antunes de Medeiros, 24 anos - Mandado de prisão

3 - Cinthia Janaína Dantas – Recolhida no Centro Detenção Provisória de Jucurutu

4 - Daniel Augusto da Costa Araújo, 18 anos - Flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas

5 - Diego Bruno Estevam de Araújo, 24 anos - Mandado de prisão e flagrante por porte ilegal de arma de fogo

6 - Diego Melo de Araújo, 24 anos - Mandado de prisão

7 - Eberth Clayton dos Santos Araujo - Mandado de prisão

8 - Felipe Eduardo dos Santos, 18 anos - Mandado de prisão e Flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas

9 - Jane Cleide de Oliveira Câmara – Recolhida no Centro Detenção Provisória de Parnamirim

10 - Joao Pedro da Silva - Mandado de Prisão

11 - Jorge Lee Bento, conhecido como “Gambá” ou “Calculista” – Recolhido no Presídio Estadual do Seridó (PES)

12 - José Carlos Matias de Souza, conhecido como “Zé Carlos” – Recolhido na Cadeia Pública de Natal

13 - José Eduardo Souza do Nascimento – Recolhido no Presídio Estadual do Seridó (PES)

14 - Josenildo Virgínio Lopes da Silva, 49 anos - Mandado de prisão

15 - Maiara Tais da Silva, 20 anos - Mandado de prisão

16 - Marcos Antônio da Silva - Flagrante delito pelo crime de porte ilegal de arma de fogo

17 – Natália de Souza Oliveira, 19 anos - Mandado de prisão

18 - Rafael Ferreira Borges - Mandado de prisão

19 - Rondicleyson Medeiros de Araújo, 21 anos - Mandado de prisão

20 - Thiago Henrique dos Santos, conhecido como “Bolinha” – Recolhido no Presídio Estadual do Seridó (PES)

21 - Willif Dutra Batista, 24 anos - Flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas