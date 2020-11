Foragido da Justiça é preso na recepção de hospital em Natal

Os policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia de Parnamirim prenderam, no final da tarde desta terça-feira (8), Edson Lucas Cruz Assunção acusado de envolvimento em diversos assaltos nos bairros de Nova Parnamirim e Cidade Verde.



Edson é suspeito, inclusive, de ter participado do assalto que vitimou o vigia do Posto Ipiranga, em Cidade Verde, Damião Sérgio Fontoura, de 62 anos, no ultimo dia 20 de agosto de 2015.



O acusado, que possuía três mandados de prisão preventiva, foi preso na recepção do Hospital João Machado, no bairro de Tirol.

Além do assalto que vitimou o Damião, Edson é acusado de estar envolvido em outros dois roubos: na padaria Pani Pizza, localizada na Avenida Abel Cabral; e na padaria Manah, localizada na rua Sandoval Tavares Guerreiro, ambas em Nova Parnamirim.