Prefeitura de Tibau concede mudança de letra para professores

Prefeito Naldinho com Secretária de Educação e representantes do Sindicato dos Servidores Públicos de Tibau.

32 professores da rede municipal de ensino de Tibau foram contemplados com a mudança de letra e vão receberam, nesta segunda-feira (18), os valores retroativos, passando a receber no final de cada mês o valor já atualizado.

A Secretária Municipal de Educação, Socorro Nascimento, e as professores Anilda Maria de Oliveira e Anabi Nézio dos Santos, do Sindicatos dos Servidores Públicos de Tibau, foram recebidas pelo prefeito Josinaldo Marcos de Souza, “Naldinho”, nesta segunda-feira.

Na oportunidade, a secretária de Educação destacou que o momento representa mais uma vez uma conquista dos professores da rede municipal e um reconhecimento do prefeito Naldinho.

“Destacamos aqui que desde que Naldinho assumiu como prefeito de Tibau que todas as causas em favor do município, das melhorias de vida das pessoas, do fortalecimento, do reconhecimento, são também uma causa dele, e isso tem sido de fundamental importância para todas as categorias”, observou a secretária de educação.

Já o prefeito Naldinho, enfatizou que o diálogo e o respeito à classe são imprescindíveis.

“Considero que professor é a profissão mãe de todas as outras e nossos professores são valorizados. Tenho absoluta certeza que para eles foi mais uma conquista, assim como para nós como gestor, foi uma conquista para a rede municipal de ensino”, declarou Naldinho.

A soma de recursos retroativos pagos nesta segunda-feira ultrapassa os R$ 120 mil reais.