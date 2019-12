PF prende assassino do motorista de aplicativo morto na Estrada da Raiz

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (19), a Operação Extração - Fase II, com o objetivo de desarticular uma célula de organização criminosa paulista com atuação no Rio Grande do Norte.

Ao todo, foram cumpridos 3 mandados de prisão preventiva e 2 mandados de busca e apreensão deferidos pela 2ª Vara Criminal de Mossoró/RN.

Duas dessas prisões foram efetuadas contra integrantes de uma facção criminosa, inclusive, a de um indivíduo que ocupava a posição de geral da rua, ou seja, aquele que é o controlador da prática de crimes em determinado território dominado pela facção.

No curso das investigações, ficou demonstrada, também, a participação dos envolvidos no homicídio do motorista de aplicativo Marcos Francisco Dantas, cujo corpo foi encontrado com marcas de tiro, no interior de um automóvel, na Estrada da Raiz, em Mossoró, em 07 janeiro de 2019.

A Força-Tarefa coordenada pela PF é composta de policiais federais, policiais militares e policiais civis, bem como de agentes penitenciários federais e pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O alvo da Força-Tarefa é o monitoramento e repressão à ação de facções criminosas no Rio Grande do Norte.