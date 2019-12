Polícia registra mais uma ocorrência de homicídio nesta quinta em Mossoró

O ex-presidiário Márcio Diego de Paula, conhecido por Doido, foi morto a tiros no início da tarde desta quinta-feira, 21 de novembro, na zona leste de Mossoró.

A informação foi confirmada pelo fiscal de dia do 12 Batalhão de Policia Militar, que é responsável pelo patrulhamento na região que Márcio Diego foi baleado e morto.

Esto é o segundo ataque a tiros. No primeiro, morreram baleados Lázaro Bruno de Freitas Linhares, de 21 anos, e a esposa dele, a jovem Sandy Vitória de Oliveira Maia, de 1 8 anos.

No caso do Sítio Passagem do Rio, os policiais que os atiradores invadiram a casa do casal durante a madrugada, tendo executado os dois com tiros de espingarda calibre 12.

Já no caso ataque na região Leste de Mossoró, ocorrido às 13 horas desta quinta-feira, a vítima foi o ex presidiário Márcio Diego de Paula, o Diego Doido, de 30 anos.

A vítima estava fazendo instalações elétricas numa casa vizinha, quando os atiradores teriam se aproximado numa motocicleta já atirando. Diego Doido ainda tentou fugir, mas foi alcançado e morto.

O corpo foi removido para exames na sede do ITEP e o caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró, que esteve no local fazendo os primeiros levantamentos do caso.