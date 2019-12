Como será o carro do futuro?

A indústria automotiva está experimentando a maior convulsão de sua história. Pascal Brier, Vice-Presidente Executivo do Grupo Altran, lança luz sobre as algumas das principais tendências para o carro do futuro: elétrico e autônomo.

Um tsunami tecnológico vem impulsionando a indústria automotiva na última década. Os padrões tradicionais têm vindo a explodir à medida que a revolução digital leva à reinvenção de toda a arquitetura de hardware e software nos veículos.

Pode muito bem acontecer que dentro de alguns anos, um carro não se pareça nada com o que é hoje.

INDÚSTRIA AUTOMÓVEL - INOVAÇÃO

Este desenvolvimento será por etapas: começamos sem pés e depois fazemos sem mãos e eventualmente sem olhos.

Na opinião de Pascal Brier, Vice-Presidente Executivo do Grupo Altran e responsável pela inovação, trata-se de uma tecnologia disruptiva. O carro do futuro está a caminho! Aqui estão as suas principais características.

1 - O carro elétrico

A eletricidade foi o primeiro fenômeno a transformar os carros. Quando foi introduzido pela primeira vez, os peritos previram uma utilização específica - para os transportes públicos, por exemplo.

Ultrapassando as previsões, os carros elétricos estão lentamente emergindo como uma necessidade em todos os segmentos de mercado.

Ele agora tem inúmeras vantagens tecnológicas e suas supostas fraquezas históricas, tais como autonomia (600 km para o último Tesla, por exemplo) ou desempenho rodoviário, já não se aplicam.

Esta tendência foi grandemente reforçada pelas obrigações ambientais de redução das emissões de partículas e de gases com efeito de estufa.

Nos próximos anos, motores híbridos ou elétricos cada vez mais potentes substituirão gradualmente o tradicional motor de combustão interna.

2 - O automóvel autônomo

É a revolução mais espetacular. Amanhã, os carros poderão passar sem os seus condutores.

As duas primeiras etapas já foram concluídas. O Cruise Control existe há vários anos: os motoristas podem definir uma velocidade de cruzeiro e retirar os pés dos pedais.

E alguns automóveis oferecem agora sistemas de assistência ao condutor que permitem retirar as mãos do volante em situações específicas, tais como em engarrafamentos, durante o estacionamento, etc.

O próximo passo? 100% de autonomia. Os engenheiros estão trabalhando para substituir os olhos humanos por uma infinidade de câmaras, sensores e lasers que reproduzirão o ambiente em 3D e permitirão que o veículo tome decisões de navegação sozinho.

Popularizado pelo Google e seu famoso carro Google, a maioria dos fabricantes começaram a olhar para a autonomia e estão atualmente na fase de realização de grandes testes nas estradas.

3 - O carro conectado

O carro do futuro estará totalmente ligado a objetos... e humanos!

De facto, para serem autónomos e tomarem as decisões certas, os carros devem ser capazes de trocar uma variedade de informações com o mundo exterior: tráfego, clima, estado dos veículos, estações de serviço, acidentes, etc.

Eventualmente, através de vários sensores, ele será capaz de se comunicar com outros veículos, mas também com a infra-estrutura (estradas, edifícios, etc.).

Além disso, numerosos serviços online estarão disponíveis para os passageiros: Wi-Fi, nuvem, mídia, entretenimento, etc.

Na opinião de Pascal Brier, isso envolve uma mudança total de paradigma, "os carros estão se tornando um lugar separado para o consumo de serviços", diz ele.

Imagine: uma viagem de várias horas será uma oportunidade para responder aos seus e-mails, ver o último filme lançado em cinemas ou fazer skype com um amigo do outro lado do planeta.

E você o que espera do carro do futuro?