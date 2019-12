Ranyelle consegue leito de UTI no HRTM; Polícia investiga o ex-namorado. A jovem sofreu um tiro no rosto quando trabalhava na loja Noauge, no final da tarde de sábado, 23, no Centro da cidade de São Miguel, no Alto Oeste do RN.

A Central de Regulação de Leitos do SUS, administrado pela Prefeitura de Mossoró, conseguiu vaga na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional Tarcísio Maia para internar a vendedora Renata Renyelle Maciel de Almeida, de 23 anos.

Renata Ranyelle foi baleada no rosto quando trabalhava na loja Noauge, no Centro da cidade São Miguel, Alto Oeste Potiguar, no final da tarde de sábado, dia 23. Inicialmente foi socorrida para Pau dos Ferros e depois transferida em estado grave para Mossoró-RN.

Vendedora baleada no rosto em São Miguel

Em São Miguel, o delegado Cristiano Zadrozny, confirmou ao Portal MOSSORÓ HOJE que o ex-namorado de Renata Ranyelle (nome preservado) está sendo investigado. Ele pede a quem tiver informações que possa esclarecer o caso, faça contato com a delegacia 84-3353-4718.



O caso ganhou enorme repercussão no Alto Oeste do Rio Grande do Norte, Alto Sertão da Paraíba e também na região do Vale do Jaguaribe, porque a ação do bandido foi toda gravada em vídeo, do momento que chegou ao comércio e a fuga pelas ruas da cidade.

