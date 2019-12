Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 38 milhões nesta quarta

Nesta quarta-feira (27) a Mega-Sena vai sortear o prêmio acumulado de R$ 38 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.211.

O sorteio será realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O sorteio é aberto ao público.

Os interessados em concorrer podem realizar as apostas até as 19h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou site do banco ou no aplicativo para smartphone. A cartela, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

MEGA DA VIRADA

Também já estão abertas as apostas para a Mega da Virada, que este ano tem estimativa de prêmio de R$ 300 milhões para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro de 2019.