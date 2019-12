Ceará Mirim e Alto do Rodrigues escolhem novos prefeitos neste domingo

Novas eleições para os cargos de prefeito e vice estão sendo realizadas neste domingo (1º) em dois municípios do RN e em outros seis pelo Brasil. Nas localidades, os eleitos no pleito de 2016 foram cassados pela Justiça Eleitoral e sentenças transitaram em julgado e não poderão continuar nos cargos.

Os eleitores voltarão às urnas nos municípios de Alto do Rodrigues e Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte; Aracoiaba, no Ceará; Bofete, no estado de São Paulo; Ibitiúra de Minas, em Minas Gerais; Japorã, em Mato Grosso do Sul; Lajeado, no Tocantins; e São Francisco, em Sergipe.

A votação será realizada pela urna eletrônica. Os vencedores vão exercer o mandato até o fim de 2020, ano em que novas eleições municipais serão realizadas em todo o país.



As seções eleitorais ficarão abertas das 8h às 17h. Para votar, o eleitor deverá levar um documento oficial com foto e o título de eleitor.

Segundo a Justiça Eleitoral, apesar de não ser obrigatória a apresentação do título, o documento é necessário para localizar a seção de votação. Quem estiver com o aplicativo para celulares e-título não precisará apresentar documento com foto.

Em Ceará Mirim, a Justiça Eleitoral afastou o então prefeito eleito em 2016 Marconi Barreto. Já em Alto do Rodrigues, a Justiça Eleitoral afastou o prefeito Abelardo Rodrigues. Nas duas cidades, o TRE informa que 62.360 eleitores estão aptos a votarem.

Em Ceará Mirim, são sete candidatos a prefeito:

Júlio César Câmara (PSD), Márcílio Dantas (PDT), Ronaldo Marques (PV), Ana Célia Siqueira (PSTU), Glaucio Costa (PSOL), Damião dos Santos (Patriota) e Heriberto Ribeiro (Solidariedade). O vencedor será escolhido por 51.837 eleitores aptos a votar.

No Alto do Rodrigues são três candidatos:

Nixon Baracho, do MDB, que está no cargo interinamente de prefeito por ser vereador presidente da Câmara; José Bezerra de Oliveira, do PV, e Renan Santos Melo, do PSD. Um dos três será escolhido pelos 10.523 eleitores aptos a votarem no município.