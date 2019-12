Júlio Cesar eleito prefeito em Ceará Mirim e Nixon em Alto do Rodrigues

Júlio César derrotou seis em Ceará Mirim e Nixon Baracho venceu dois no Alto do Rodrigues, em eleições suplementares realizadas neste domingo, dia 1 de dezembro de 2019

Em Ceará Mirim, o candidato Júlio Cesar, do PSD, superou os outros 6 candidatos e é o novo prefeito do município para pouco mais de um ano de mandato.





No Alto do Rodrigues, Nixon Baracho, do MDB, com apoio do prefeito cassado Abelardo Rodrigues Filho, conseguiu se eleger prefeito, derrotando nas urnas o candidato Renan Melo, do PSD.



Nixon já estava no cargo de prefeito interino, desde o momento que o então prefeito eleito em 2016, Abelardo Rodrigues Filho, foi afastado do cargo pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Resultado do Alto do Rodrigues