Popular é alvejado com vários tiros e socorrido em estado grave para o HRTM

Na manhã desta terça-feira (3) a Polícia Militar registrou uma tentativa de homicídio no bairro Aeroporto II, em Mossoró.

A vítima foi identificada como Eduardo Jonathan da Silva, de 27 anos. De acordo com informações preliminares, ele teria sido alvejado com diversos disparos de arma de fogo, que atingiram o corpo e a cabeça do homem.

Uma unidade do Samu foi chamada ao local e socorreu Eduardo para o Hospital Regional Tarcísio Maia. Ao dar entrada na unidade, Eduardo foi levado para o centro cirúrgico e o estado dele é considerado grave.

Em contato com o MOSSORÓ HOJE, a polícia informou que não tem informações sobre como o crime aconteceu e nem sobre a motivação.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.