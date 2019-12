Curta-metragem de diretor mossoroense ganha Festival Internacional de Cinema

Na noite do sábado (30) aconteceu a premiação da 10ª edição do Festival Internacional de Cinema de Baía Formosa (FINC), no litoral sul potiguar.

Sete produções foram premiadas em três categorias: Curtas de 1 minuto – Bons ventos, Pérolas do RN e Mostra de Curtas Potiguares.

Em meio aos trabalhos aplaudidos pelo público e pela crítica, o grande vencedor do FINC 2019 foi o filme "Quando o Vento Passar", escrito e dirigido pelo ator e diretor mossoroense, Plínio Sá.

Plínio conta que já estava feliz apenas em participar do festival e essa conquista veio com grande alegria, pois essa foi a primeira vez que ele participou de um festival.

“Quando surgiu a oportunidade de participar do FINC, eu pensei: acho que tenho a possibilidade de enviar, de ser selecionado. Pra mim já foi muito importante ser selecionado nesse festival e eu não esperava que meu filme pudesse ganhar, porque não era uma pretensão minha, a pretensão era participar. Eu ainda estou sem acreditar que eu venci esse festival”, contou Plínio ao MOSSORÓ HOJE.









Plínio disse que já possui outra obra em parceria com o ator Dionízio do Apodi, mas que ainda não foi lançada. Foi durante esse projeto, que ele considera um dos melhores que já fez, surgiu a possibilidade de participar do FINC e ele resolveu criar uma nova obra para se inscrever.

“Há muito tempo eu venho lutando pelo cinema, mas é uma área muito difícil, porque é uma área muito cara, todo os equipamentos são caros, então é muito difícil. Mas eu venho estudando técnicas, lendo livros, fazendo roteiros e tentando fazer de tudo para, aos poucos, ingressar nisso”, contou

Com o resultado, Plínio Sá vai representar o Rio Grande do Norte no maior festival de cinema independente da Europa, o Festival OFF Câmera que acontece anualmente na Polônia.





“QUANDO O VENTO PASSAR”

Estrelado pelo ator e artista plástico Rondon Lima, o curta conta a história de um artista plástico cego que é dono de um ateliê e usa o vento como inspiração para as suas obras.

Todos os dias o artista abre o ateliê, senta e espera o vento chegar para pintar os seus quadros.

“O vento chega e trás todas as informações, então ele tem muita sensibilidade ao toque do vento, ao receber o vento e quanto ele sente esse vento, ele pega seu material e vai pintar. Quando ele termina de pintar, ele coloca sua obra a exposição”, explica Plínio Sá.

O diretor contou ao MOSSORÓ HOJE que o curta foi gravado em uma única manhã, no período das 7h às 11h.

“Eu idealizei o filme e fiz o roteiro. Para as imagens eu contei com a ajuda de Luiza Gurgel, que é minha namorada e estudante de jornalismo. Em um dia de sábado, Rondon Lima, eu e Luiza, rodamos o filme. No domingo eu fiz a edição, lancei o link e me inscrevi no festival” contou.





ASSISTA AO CURTA









O FINC

O Festival Internacional de Cinema de Baía Formosa é considerado um dos mais importantes festivais da região Nordeste.

Na edição deste ano foram 65 filmes inscritos e público médio de 2.500 pessoas durante os dois dias de festival, que aconteceu nos dias 29 e 30 de novembro.

O FINC conta com três concursos fixos: 1 Minuto, Pérolas do RN e Curtas Potiguares. A programação tem início com as oficinas de vídeo realizadas meses antes em várias cidades do RN. No evento, tem a participação de apresentações culturais locais e convidadas.

CONFIRA OS VENCEDORES DE CADA CATEGORIA:

Curtas de 1 Minuto - Bons Ventos

1º lugar: Quando o Vento Passar - Plínio Sá;

2º lugar: Para Respirar - Alamberg Smytth

3º lugar: Sem Sinal - Direção Coletiva.

Curtas de 1 Minuto – IFRN

1º lugar: Metade de Mim - Edmundo Duarte;

Pérolas do RN

1º lugar: Parelhas - Gabriel Victor;

2º lugar: Registro Singulares - Alexandre Fonseca.

Mostra de Curtas Potiguares

1ª lugar: Madrigal - Felipe Silva de Oliveira

Melhor roteiro: Chico de Cinema -Direção Coletiva

Melhor diretor: Ela, João - Sihan Félix