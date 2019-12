Ex-presidiário é morto com vários tiros no município de Umarizal

Na madrugada desta quinta-feira (5) a Polícia Militar registrou o 10º crime de homicídio no município de Umarizal, neste ano de 2019.

De acordo com informações da PM, a vítima foi identificada como Italo de Moura Ferreira, de 23 anos, conhecido como "Itinho".

Segundo relatos de testemunhas, Itinho estava bebendo com amigos na residência do Americano, no bairro Novo Horizonte, quando foi surpreendido por dois homens com os rostos cobertos, que entraram no local anunciado que só queria Itinho.

Os homens teriam acessado o local por um matagal que fica na lateral da residência. Itinho ainda tentou fugir, mas foi alcançado pelos criminosos e morto a tiros. Em seguida, a dupla fugiu pelo matagal.

As mulheres e crianças que estavam na casa ficaram apavorados e só conseguiram acionar a polícia militar cerca de 20 minutos após o crime, por volta de 1h da madrugada.

Italo de Moura era ex-presidiário e estava respondendo em liberdade por roubos e tráfico de drogas. Ele havia sido preso na "Operação Amargedon", ocorrida na cidade de Umarizal emsetembro de 2018.