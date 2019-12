Ex-presidiário é morto a tiros no Planalto 13 de Maio em Mossoró

Por volta das 14h40 desta sexta-feira (6) a Polícia Militar registrou mais um crime de homicídio na cidade de Mossoró.

A vítima foi identificada como Natanael Carlos da Silva, de 25 anos. Ele morreu em um beco, entre duas residências, na Rua Genésio Xavier Rebouças, no bairro Planalto 13 de Maio, nas imediações da Repav.

Segundo informações de populares, a vítima chegou ao local no carro dela e estacionou em uma calçada próximo a residência do pai dela.

Em seguida, Natanael teria percebido a chegada de dois homens armados que estavam em uma motocicleta. Ele ainda tentou fugir, correndo para um beco na lateral da residência, mas foi perseguido e alvejado com diversos disparos de arma de fogo.

Os criminosos foram vistos fugindo do local com destino ignorado.



A polícia ainda não sabe a motivação do crime. Natanael era ex-presidiário e já tinha envolvimento com o crime. Ele havia sido preso por roubo, no dia 19 de novembro, pela Polícia Civil, no bairro Barrocas. Contudo, havia conseguido liberdade no 21 do mesmo mês.



O Itep removeu o corpo para ser necropsiado na sede do instituto. A Polícia Civil vai investigar o caso.