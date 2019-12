Diretório do PT eleito em setembro toma posse dia 14, em Mossoró-RN

O diretório do Partido dos Trabalhadores, eleito no dia 8 de setembro passado, tomará posse no próximo dia 14, com a presença da governadora Fátima Bezerra e do senador Jean Paul Prates, além do presidente estadual da legenda, Junior Solto e o deputado Francisco do PT.

Eleitos presidente e vice respectivamente com 75% dos votos dos filiados do partido, a deputada Isolda Dantas e o vereador Gilberto Diógenes vão receber as autoridades a partir das 9 horas no Salão de Eventos do Vitória Palace Hotel.

O presidente eleito pelos filiados no Rio Grande do Norte foi Junior Souto, que tomou posse sábado passado, em Natal, também com a presença de todas as autoridades do Estado. Além dos líderes do partido, os movimentos sociais também vão se fazer presentes

“É momento de agradecer e celebrar com cada companheiro e cada companheira que construiu esse processo, como também de reunir aqueles e aquelas que desejam fortalecer a defesa da democracia e a luta por mudanças reais para o povo e a cidade de Mossoró”, afirmou Isolda.