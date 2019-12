Policial Militar é baleado na cabeça ao tentar impedir um assalto

Na noite desta terça-feira (10) um policial militar foi baleado na cabeça ao tentar impedir um assalto a uma van na RN-118, em Caicó.

A vítima foi identificada como Cabo Dorges. Ele foi socorrido para o hospital da cidade e transferido para o Hospital Walfredo Gurgel, na Zona Sul de Natal.

De acordo com policiais, uma van que seguia com vendedores ambulantes que fariam compras em Fortaleza/CE, foi interceptada por criminosos armados.

Ao presenciar a cena, o Cabo Doges, que estava no próprio carro e ia com um colega para Jucurutu, reagiu para conter o assalto e durante uma troca de tiros foi atingido com um tiro na cabeça.

Segundo um cunhado da vítima, que está em Natal, o policial passou por uma cirurgia para a remoção do projétil que estava na lateral da cabeça e está na UTI em coma induzido. Ainda de acordo com o cunhado do militar, o estado de saúde dele é considerado grave.

Segundo o parente, a vítima é militar há 19 anos e bastante atuante na região. "Sempre fez muitas prisões, a gente nunca ouviu falar mal dele. É esperar para ver. Se Deus quiser, ele vai reagir bem", disse.

Os criminosos fugiram em uma caminhonete Hilux. Um veículo com as mesmas características foi encontrado incendiado na BR-427, próximo à saída para Jardim de Piranhas, também no Seridó do RN.

A Polícia acredita que pode ser o carro utilizado pelos criminosos. A placa do carro, que era da cidade de Cruzeta, RN, foi encontrada em chamas ao lado do veículo.