“Eu fiz ele acreditar que eu confiava na inocência dele”, diz irmão de Ranyelle

Após a notícia sobre a prisão do principal suspeito do feminicídio de Renata Ranyelle, na manhã desta quarta-feira, o MOSSORÓ HOJE entrou em contato com Renato Almeida, da jovem que falou um pouco sobre a sua participação da prisão de Paulo Roberto da Silva, o Leo, de 36 anos.

Veja mais:

Urgente: suspeito de matar Renata Ranyelle é preso em São Paulo

Renato contou que durante todo o período em que Leo esteve foragido, desde que passou a ser suspeito do crime, eles mantiveram contato por telefone.

O irmão da vítima disse que fez com que Leo acreditasse que a família confiava na inocência dele e assim conseguiu ajudar a polícia a rastrear o suspeito.

“Eu ajudei muito durante as buscas, porque durante todos os dias ele falava comigo. Eu fiz ele acreditar que eu era um grande amigo dele e que confiava nele, aí rastrearam ele e graças a Deus ele foi pego”, contou.

Renato ainda disse que Leo foi muito frio, visto que após o crime ele ainda foi ao hospital e segurou a mão de Renata enquanto ela era socorrida. “Ele foi um bom ator, frio e calculista ao ponto de ir visitar minha irmã na maior cara de pau”.

Veja mais:

Ex de Ranyelle aparece pegando na mão dela no hospital de São Miguel

O rapaz disse que a família está muito feliz com por leo ter sido preso. “Embora minha irmã não possa voltar, a gente espera que a justiça seja feita. Independente de qualquer coisa, ele tem que pagar pelo ato que cometeu”, finalizou.