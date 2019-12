Ex de Ranyelle aparece pegando na mão dela no hospital de São Miguel

Paulo Roberto da Silva, que está sendo procurado pelo crime, aparece em fotografia segurando a mão de Renata Ranyelle, no Hospital de São Miguel, pouco tempo depois do ataque na loja Noauge

Após atirar no rosto da ex-namorada Renata Ranyelle Maciel de Almeida, de 23 anos, no final da tarde de sábado (23) passado, numa loja no Centro de São Miguel, Paulo Roberto da Silva, de 36 anos, teria trocado de roupa ido ao hospital municipal.

No local, o Paulo Roberto teve acesso ao leito que Renata estava recebendo os primeiros atendimentos. Aparece em fotografia que está circulando nas redes sociais pegando na mão da vítima, olhando para o alto. O delegado que investiga o caso, confirmou a imagem.

Os policiais acreditam que o fato foi para disfarçar. Inicialmente, haviam surgido poucas informações a respeito da autoria do ataque, pois havia uma espécie de simulação de assalto, que ao analisar com mais atenção, percebe-se claramente que a intenção era matar Renata.

Vídeo mostra que o criminoso apontou a arma no rosto da vítima, empurrando-a, e atirou, o que demonstra ter sentimento de ódio, de raiva, rancor da vítima.





Com a mesma capacidade de simular o assalto para balear a ex-namorada, Paulo Roberto da Silva teria atuado de forma dissimulada para não ser preso pelo crime, indo ao hospital assim que soube que ela teria sobrevivido ao tiro que efetuou no rosto dela. Entrado no leito do hospital e ainda pego na mão da sua vítima.

