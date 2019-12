Popular é morto enquanto trafegava em sua motocicleta no Costa e Silva

Na manhã desta quarta-feira a polícia militar registrou mais um crime de homicídio na cidade de Mossoró.

A vítima foi identificada como José Batista de Souza Filho, de 26 anos. Ele foi morto a tiros por volta das 11h50, as margens da BR 110, no Bairro Costa e Silva, em Mossoró.

De acordo com informações de populares, José Batista teria estacionado em uma parada de ônibus para comprar cigarros. Ao retornar ao veículo e deixar local ele foi abordado por dois criminosos em uma motocicleta e alvejado com vários disparos.

O homem morreu ainda no local. A Polícia Militar fez o isolamento da cena até a chegada da Polícia Civil e do Itep para remoção do corpo e início das investigações.