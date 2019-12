[VÍDEO] Após ser preso em Guarulhos/SP, na manhã desta quarta, Paulo Roberto da Silva, o Leo, disse friamente que recebeu uma foto da ex-namorada Renata Ranyelle com outro rapaz e ficou com ciúmes, então resolveu simular um assalto para matá-la.

Preso na manhã desta quarta-feira (11), Paulo Roberto da Silva, o Leo, de 36 anos, confessou que matou Renata Ranyelle porque viu uma foto dela com outro rapaz com quem a jovem havia saído no dia anterior.

Segundo a confissão que fez a um agente de polícia civil de São Paulo, Leo disse que recebeu a foto e ficou com ciúmes, então resolveu simular um assalto na loja onde Renata trabalhava, em São Miguel.

Ele ainda afirmou que a jovem não chegou a reconhecê-lo no momento do crime. Contou que se arrependeu do que fez e, por isso, foi até o hospital acompanhar o socorro à Renata.

