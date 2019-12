Deputada pede melhorias no abastecimento de água para Upanema e Mossoró

Preocupada com as crises no abastecimento de água que vem atingindo vários municípios, a deputada Isolda Dantas está solicitando melhorias para a comunidade de Alagoinha, em Mossoró, e para Parelhos, na zona rural de Ipanema.

No caso de Alagoinha, a comunidade está totalmente sem água e em Parelhos o sistema não contempla toda a população.

“Em Alagoinha, segundo consta em notícias veiculadas na imprensa mossoroense, a prefeitura de Mossoró recebeu a doação de um poço da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, se comprometendo a fornecer água encanada, mas por falta de manutenções, o poço foi desativado e a comunidade está sem água e sem qualquer perspectiva de ser resolvida a questão”, preocupa-se a parlamentar.

A deputada Isolda solicitou intervenção do governo estadual para fazer uma avaliação técnica sobre a possibilidade de se abrir poço de água na região e as perspectivas de fornecimento de água encanada.

Para o projeto de assentamento Parelhos, na zona rural de Upanema, a parlamentar está solicitando à Caern melhorias no abastecimento da água encanada, que não atende toda a população.

“A comunidade conta com mais de 300 famílias que estão com muitas dificuldades no abastecimento, pois é insuficiente e instável. Considerando a importância da água encanada para essas famílias, sobretudo para garantir a sobrevivência e desenvolvimento da atividade econômica da agricultura familiar, é fundamental que sejam tomadas as necessárias providências para melhorar o sistema”, defende Isolda.