Moradores da Alagoinha fazem protesto contra falta de água na comunidade

Nesta terça-feira (03) moradores da Comunidade Alagoinha, localizada na zona rural de Mossoró se reuniram na região das Quatro Bocas, para protestar contra a falta de água na localidade.

Os manifestante bloquearam a estrada para cobrar da Prefeitura de Mossoró um posicionamento sobre o poço da Ufersa, cedido para abastecer a comunidade, mas que encontra-se quebrado a mais de 2 anos.

De acordo com um morador, que pediu pra não ter seu nome divulgado, a prefeitura havia prometido consertar esse poço e fazer a ligação de água para todas as casas, mas até agora esse trabalho não foi feito.

“Como não tinha ligação, os carros-pipa iam até o poço pegar água para trazer a comunidade, mas até isso foi reduzido porque limitaram a quantidade de água que pode ser retirada do poço, por isso nós estamos protestando”.

“Nosso protesto é pra ver se a prefeitura toma uma providência e conserta o que pertence a ela. A gente tem que apoiar a comunidade. Infelizmente, a gente prejudica alguém sem querer, mas é a necessidade da comunidade”, explicou ou morador.

A Polícia Militar foi acionada ao local para garantir que o protesto permaneça pacífico. De acordo com o Sargento Pereira, três viaturas estão no local, conversando com os moradores, e estão chegando a um entendimento.