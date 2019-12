[VIDEO] ”Você vai ser a melhor prefeita de Mossoró”, diz Fátima para Isolda

Sábado, 14, no auditório do Hotel Vitória Palace, ocorreu a posse do diretório do PT Mossoró. O evento reuniu cerca de 500 pessoas de Mossoró e região.

Na ocasião, a deputada estadual Isolda Dantas tomou posse como presidenta do PT Mossoró junto ao vereador Gilberto Diógenes como vice.

Estiveram presentes representantes do PL, Avante, PV, Rede, PR, PCdoB, o senador Jean Paul Prates do PT, o deputado estadual Francisco do PT e a governadora Fátima Bezerra.

Também esteve presentes vereadores de Mossoró e prefeitos da região, com destaque para o prefeito Haroldo Ferreira, da cidade de Felipe Guerra.



No seu discurso, Isolda, fala que: “Chegou a hora de virar a página da história da nossa cidade que merece sair das mãos das oligarquias e entrar na rota do desenvolvimento, do diálogo, do olhar voltado para o povo que mais precisa e o PT Mossoró está preparado e não fugira da luta”



A governadora Fátima Bezerra destacou o pagamento das 15 folhas dos servidores e afirmou “Teve gente que disse que nosso governo não ia dar certo. Mas já está dando certo”.

Ao tocar no tema de 2020, a governadora foi enfática ao dizer: “Isolda, prepare o tênis que junto com a militância e os aliados você vai ser candidata à prefeita de Mossoró. E vai ganhar! E vai ser a melhor prefeita da história de Mossoró”.