“Jean Paul combina o caráter militante com o preparo técnico”, diz Fátima

Nesta segunda-feira (16) aconteceu o lançamento da revista “2019: O Ano da Resistência”, através da qual o senador Jean Paul Prates apresenta um balanço do seu primeiro ano de mandato.

Na ocasião, o senador falou sobre o desafio de suceder a governadora Fátima Bezerra, a parceria em defesa dos interesses do Rio Grande do Norte e o enfrentamento aos retrocessos do governo Bolsonaro.

Ele ponderou que, em razão da guinada política no plano nacional, com uma série de ataques a direitos fundamentais, o esforço inicial foi para “evitar o desmonte completo do estado brasileiro”.

“Estreei na vida parlamentar com a responsabilidade de dar sequência ao trabalho da governadora Fátima Bezerra. Desde o início deixei claro que manteríamos as pautas que eram defendidas pelo mandato dela, como a educação, os direitos humanos e os direitos trabalhistas, agregando outros temas importantes, como o desenvolvimento econômico sustentável, a expansão das energias renováveis e a articulação para atrair novos investimentos para o RN. A nossa prioridade é contribuir para que possamos sair da crise, recuperar o estado e melhorar a vida das pessoas”, declarou.

Presente ao evento de prestação de contas, Fátima disse que sentia “muito orgulho” do trabalho de Jean Paul no Senado Federal.

“É um trabalho bonito porque é pautado na ética, na decência, na competência, na dedicação, no espírito público e no compromisso com a defesa dos interesses do povo do RN, do Nordeste e do Brasil”, disse a governadora.

Fátima citou que Jean Paul “combina o caráter militante com o preparo técnico”, o que a governadora afirmou ser “um diferencial que ele levou ao Congresso Nacional”. “Por onde tenho passado recebo elogios à atuação do senador Jean Paul”, ressaltou.

Para Fátima, Jean Paul também se destaca por não abrir mão das suas convicções políticas, mas agregando “a marca do diálogo como premissa para avançarmos na construção dos consensos”.

“Jean Paul imprime a marca do pluralismo, como nós fazíamos em nossos mandatos. Ele conversa com os trabalhadores, mas ele também tem a obrigação de dialogar com o setor empresarial”, pontuou, mencionando a presença do presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz, como demonstração da interlocução do senador junto ao empresariado do RN.

Fátima disse ainda que o governo é “reconhecedor do importante trabalho que o mandato do senador Jean Paul tem desempenhado no Congresso Nacional para o nosso desafio de reconstrução do RN”.

“O gabinete do senador Jean Paul é o meu escritório de trabalho em Brasília. O mandato dele é parceiro do Governo do Estado”, completou.

Participaram do evento a deputada estadual Isolda Dantas (PT), Olavo Ataíde representando o deputado estadual Francisco do PT, José Gilderlei representando a deputada federal Natália Bonavides (PT), a vereadora de Natal Divaneide Basílio (PT), o presidente estadual do PT Júnior Souto, o recém eleito diretor-geral do IFRN José Arnóbio de Araújo Filho, o diretor-presidente do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia (Cerne) Darlan Santos, além de diversos secretários estaduais, representantes de movimentos sociais e lideranças políticas de vários municípios do RN.