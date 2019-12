Slam Mossoró celebra dois anos com evento comemorativo na UERN

O Slam Mossoró, evento de poesia e performance, completa dois anos nesta semana. Para celebrar a data, será realizada uma edição comemorativa na Padoca, localizada no setor de comunicação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), nesta quinta-feira (19), às 20h.

Antes das declamações das poesias, haverá uma roda de conversa com o professor de jornalismo Tobias Queiroz, que tem como título “Decolonize seu pensamento a potência e as frestas da arte periférica”.

Tobias Queiroz é professor de disciplinas como Comunicação e Música e Sociologia da Comunicação e dará ênfase as censuras e repressões sofridas por movimentos culturais periféricos em períodos de ascensão de governos autoritários.

O Slam geralmente envolve uma competição que visa selecionar um vencedor para a final municipal ou estadual. Essas edições, no entanto, ocorrem até o mês de outubro, prazo final para definir as pessoas classificadas para decidir a vaga para o Nacional, em São Paulo.

No caso do Slam comemorativo, o principal intuito é celebrar as conquistas alcançadas e refletir como pode ser expandido o conceito do slam na cidade de Mossoró e na região.

“As conquistas foram muitas no ano de 2019, tais como: a vitória em um edital para aplicar Slam Interescolar em escolas públicas no ano de 2020, produção do primeiro livro do Slam pela UERN (previsto para ser lançado em fevereiro), a participação em universidades e escolas, atuação em projeto internacional da Bloco 4 Foundation (Moçambique)/Universidade de Indiana (Estados Unidos) e muito mais”, disse o organizador do Slam Mossoró, Carlos Guerra Jr.

O Slam agora pretende expandir o seu caráter educativo e periférico, chegando cada vez mais aos bairros populares de Mossoró, para expandir a poesia performática e incentivar a escrita criativa.