Suspeito de ter matado Renata Ranyelle é transferido para Natal

Na noite desta quinta-feira (19) Paulo Roberto da Silva, o Leo, de 36 anos, suspeito de matar a ex-namorada, Renata Ranyelle Almeida, de 23 anos, foi transferido de São Paulo para Natal.

O homem foi preso no dia 11 de dezembro, em Guarulhos, pela polícia do estado. Leo estava sendo procurado pela polícia do RN desde o dia 28 de novembro, quando foi emitido um mandado de prisão temporária e ele passou a ser considerado o principal suspeito do crime.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi levado para a Central de Flagrantes em Cidade da Esperança, na capital potiguar.

Nesta sexta-feira (20) ele irá ao Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (Itep) para fazer exames e depois será encaminhado ao sistema penitenciário.

Após ser preso, Leo confessou ao Delegado Palumbo, da Polícia de São Paulo, que matou a jovem porque estava com ciúmes.

