Coutinho é preso ao desembarcar no Aeroporto de São Gonçalo do Amarante

O ex-governador Ricardo Coutinho (PSB), da Paraíba, foi preso na noite desta quinta-feira, 19, no Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte.

O político retornava de viagem a Europa quando já estava sendo esperado por agentes federais, que deram voz de prisão ao ex-governador no salão de desembarque.

Coutinho é alvo da Operação Calvário, que investiga desvios de R$ 134,2 milhões da Saúde e da Educação no Estado da Paraíba, no período que governou o estado.

No dia que foi realizada a sétima fase da Operação Calvário, que envolve deputados, prefeitos, conselheiros do Tribunal de Contas e ex-secretários, Coutinho estava no exterior.

Por esta razão, foi expedido ordem de prisão a Interpol.

Coutinho foi levado ontem à noite em viagem de 188 quilômetros do RN ao João Pessoa, onde vai aguardar preso decisão judicial.