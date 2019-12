Isolda Dantas destina recursos para Hospitais e escolas de Mossoró

A deputada estadual Isolda Dantas destinou mais de 75% das suas emendas parlamentares para Mossoró e região. A soma chega a R$ 1,3 milhão.

A decisão sobre para onde iriam suas emendas impositivas foram tomadas a partir da escuta e indicação da população, no caso de Mossoró em eventos realizados nas quatro regiões da cidade.

Com emendas para a UERN, o Hospital Regional Tarcísio Maia, a reforma da escola Padre Sátiro no bairro Dom Jaime Câmara e a cobertura da quadra da escola Hermógenes Nogueira da Costa, no Abolição IV, a deputada direcionou mais da metade de suas emendas para questões da saúde, segurança, educação e cultura de Mossoró.

Por meio das emendas e de articulação com o Governo, uma outra ação foi a viabilização para a criação da Casa dos Conselhos Comunitários e a regularização destes conselhos, acreditando na organização popular como forma de viabilizar melhorias concretas nos bairros.

A Casa dos Conselhos funcionará no prédio do CEMIC, no bairro Belo Horizonte. Neste mesmo espaço também funcionará a Casa de Cultura das Comunidades planejado em conjunto com a Fundação José Augusto.

Outras cidades da região oeste também receberão emendas da deputada. São: Assú (50 Mil), Pau dos Ferros (50 Mil), Upanema (150 Mil), Campo Grande (30 Mil) e Grossos (15 Mil).

“Nosso esforço em ouvir as pessoas e dialogar com os municípios é justamente para fazer o melhor mandato possível. Esta etapa das emendas foi muito importante e, agora, a gente vai seguir na luta para fazer acontecer os sonhos que sonhamos junto”, disse Isolda. emendas para Mossoró e região Oeste.