Mega da Virada poderá pagar R$ 300 milhões a quem acertar as 6 dezenas

A Mega da Virada pode pagar até R$ 300 milhões para o apostador que acertar as seis dezenas do concurso. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro, às 20 horas, em São Paulo.

Este é o maior prêmio acumulado da história da Mega-Sena, tanto entre concursos regulares como Mega da Virada. O segundo maior valor acumulado é de R$ 280 milhões.

Já em relação aos valores efetivamente pagos, o maior prêmio foi de R$ 306,7 milhões. O valor foi dividido entre 17 apostas que venceram a Mega da Virada em 2017. Cada uma recebeu R$ 18 milhões.

MEGA DA VIRADA

As apostas para a Mega-Sena da Virada começaram no dia 11 de novembro, mas desde o ontem (22) os jogos passaram a ser exclusivos para o concurso 2.220, da Mega da Virada.

Como ocorre em todos os concursos especiais, o prêmio da Mega-Sena da Virada não acumula. Caso ninguém acerte os seis números, o prêmio será dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas, e assim por diante.

Em 2018, o valor estimado era de R$ 200 milhões, no dia do sorteio chegou a R$ 302,5 milhões e 52 apostas dividiram o prêmio.

As apostas para a Mega da Virada custam o mesmo valor da Mega-Sena regular, R$ 4,50, e podem ser feitas com os volantes específicos do concurso da Virada.

PARA APOSTAR NA MEGA-SENA

As apostas podem ser feitas até as 18h (de Brasília) do dia 31 de dezembro, em qualquer lotérica do país ou pela internet.