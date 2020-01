Jovem é assassinado com vários disparos na cabeça na cidade de Patu

As primeiras informações dão conta que a vítima é um rapaz conhecido como Juninho. O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira (2).

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte foi acionada para atender a uma ocorrência de homicídio, na manhã desta quinta-feira (02), no município de Patu.

A vítima foi identificada como sendo Mairon da Silva Dantas, conhecido como Juninho Rato. Ele foi assassinado vários disparos de arma de fogo.

Mairon ainda chegou a ser levado pela PM para o hospital da cidade, mas morreu ao dar entrada na unidade.

O corpo do rapaz será removido por uma funerária e levado até o Itep de Pau dos Ferros, onde passará por exames e será identificado oficialmente. Após o exame de necropsia será possível descobrir a quantidade de disparos que atingiram a vítima.

Mairon havia sido preso em abril de 2015, em flagrante, pela tentativa de homicídio de Sávio Mateus Medeiros, na cidade de Patu. Na época, ele pagou uma fiança de R$ 500 e foi liberado para aguardar o julgamento popular em liberdade.

Ele também já havia sido julgado e condenado por furto em Mossoró, mas o juiz do caso concedeu a ele o direito de responder em liberdade.