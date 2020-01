Com medo, testemunhas pedem para apagar matéria sobre o caso Ana Clara

A Redação do PORTAL MOSSORÓ HOJE recebeu 8 ligações de professores, estudantes e amigos, pedindo para retirar a matéria e os vídeos onde declaram que Ana Clara Ferreira da Silva não bebia, não fumava e menos ainda usava drogas.

Todos disseram que estão com muito medo do policial Khlisto Sanderson Ibiapino de Albuquerque, da Polícia Militar do Ceará, que estava com a jovem estudante de enfermagem Ana Clara quando ela morreu no quarto de hotel no dia 17 de novembro em Apodi.

O ITEP/RN apontou que Ana Clara morreu de overdose de cocaína e os professores, amigos e estudantes, que conviviam com ela desde criança, afirmaram, com absoluta certeza, que ela não bebia, não fumava e menos ainda usava drogas.

Várias testemunhas e também familiares afirmaram que havia fortes suspeitas que Ana Clara havia sido dopada com cocaína pelo policial Khlisto Sanderson Ibiapino de Albuquerque e, como não tinha costume, terminou morrendo de overdose.

O caso está sendo investigado em inquérito policial pela Delegacia de Polícia Civil de Apodi. Até então, não se tinha conhecimento de envolvimento do policial, que é estudante de medicina em Mossoró, com outros crimes de agressão no RN ou no Ceará.

Entretanto, nesta segunda-feira, dia 6, ele foi preso por ameaça e injúria contra a mãe de outra namorada, no caso Kethlen Medeiros. A polícia acreditava inicialmente que a própria Kethlen Medeiros havia sido agredida, pois estava com olho roxo, mas ela negou tudo na Delegacia.

Veja mais:

PM do caso Ana Clara é preso em Mossoró por ameaça e injúria





Afirmou que na verdade quem acionou a Polícia contra o policial Khlisto Sanderson, foi a mãe dela, devido a um atrito entre eles. Testemunhas relataram ao MOSSORO HOJE que já existe procedimento aberto para investigar agressões do Khlisto contra Kethlen.

Algumas vítimas de agressão do policial Khlisto Sanderson fizeram questão de publicar nas redes sociais o que sofreram após tomar conhecimento dos fatos em Apodi e também Mossoró. Confira.

Após estes novos eventos, as testemunhas ouvidas pelo MOSSORÓ HOJE, que inclusive gravaram depoimentos defendendo a honra de Ana Clara, fizeram contato com a REDAÇÃO DO MOSSORO HOJE para pedir para tirar do ar a matéria. Explicaram que está com muito medo.

Atendendo aos pedidos, como forma de preservar a integridade física das fontes ouvidas, o MOSSORÓ HOJE vai retirar todos os vídeos.

Nesta segunda (6), após a notícia que Khlisto Sanderson havia sido preso, uma leitora se manisfestou sobre outra situação em que foi agredida pelo PM, situação esta que aconteceu há alguns anos. Com autorização dela, que pediu apenas para não postar seu nome, segue o depoimento abaixo.