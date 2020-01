PM do caso Ana Clara é preso em Mossoró por ameaça e injúria

O policial militar cearense Khlisto Sanderson Ibiapino de Albuquerque, que estava com a jovem Ana Clara, de 18 anos, quando ela morreu no dia 17 de novembro, num quarto de hotel, em Apodi, foi preso na manhã desta segunda-feira (6), em Mossoró, por violência doméstica (crimes de ameaça e injúria) contra a mãe da namorada.

A informação de que ele teria agredido a namorada Kethlen Medeiros (estava com olho roxo) foi negado pela própria aos policiais. Ela assegurou que não foi agredida pelo namorado Khlisto Sanderson. Disse que a notícia era falsa.

Após passar por exames de Corpo Delito no ITEP, em Mossoró, Khlisto Sanderson foi levado para a prisão, uma sala de estado maior, em um quartel da Polícia Militar em Fortaleza, no Ceará (CE).

No final da tarde, saiu a informação que a Justiça o havia colocado em liberdade, conseguida mediante intervenção do advogado Allyson Maia. O próprio advogado, um pouco mais tarde, confirmou que o juiz decidiu por coloca-lo em liberdade.

O MOSSORÓ HOJE procurou a Polícia Civil para comentar o caso, porém não obteve respostas. O espaço fica aberto para caso os advogados de qualquer uma das partes ou o próprio Khlisto Sanderson, queira comentar sobre o assunto em questão.

No caso Ana Clara, que cursava enfermagem na UERN, em Mossoró, o ITEP apontou que ela morreu de overdose de cocaína. Ocorre que professores, amigos, colegas de turmas e familiares, asseguram que ela não gostava de beber, fumar e muito menos usar drogas.

Professores e colegas dizem que Ana Clara tinha pavor de álcool e drogas



Todos eles suspeitam que a jovem tem sido dopada com cocaína pelo “namorado” Khlisto Sanderson e, por não ter costume de usar drogas, terminou morrendo. O caso, que teve enorme repercussão, está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Apodi.



Khlisto Sanderson, em contato com a mídia, deixou a entender que a jovem Ana Clara suicidou e ainda tentou matar a filha dele. Também insinuou que a jovem Ana Clara se prostituía.

As insinuações do policial militar no Ceará e estudante de medicina em Mossoró deixou familiares e amigos ainda mais revoltados, que contrataram o advogado Diego Tobias, em Mossoró, para acompanhar o caso e inclusive acionar o Ministério Público Estadual.