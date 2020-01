Polícia Militar apreende mais de 4kg de cocaína em Mossoró

Por volta das 22h desta quarta-feira (8) a Força Tática do 2° Batalhão de Polícia Militar apreendeu mais de 4kg de cocaína, no bairro Ouro Negro, em Mossoró.

A apreensão aconteceu durante uma abordagem a um veículo tipo gol, de cor prata, com placas do município de Alto do Rodrigues.

De acordo com os policiais, ao ser abordado, o condutor do veículo ainda tentou fugir do local, abandonando o veículo e correndo a pé, mas foi alçando e detido.

O homem, que não teve o nome divulgado, informou aos policiais que havia adquirido a droga na cidade de Natal e que ela seria entregue para comercialização aqui em Mossoró.

O suspeito foi conduzido para prestar depoimento na delegacia de plantão, no Alto de São Manoel, junto com a droga e o veículo, onde prestou depoimento.