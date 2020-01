Idoso que matou o filho no Ceará é morto a tiros em Pau dos Ferros

O Instituto Técnico-científico de Perícia registrou homicídio no final da tarde desta sexta-feira, 10, na cidade de Pau dos Ferros, e durante a manhã deste domingo, 11, na cidade de Apodi.

Em Pau dos Ferros o aposentado Laércio Morais de Lima, de 69 anos, estava na calçada de casa quando foi morto com 3 tiros. O suspeito foi filmado fugindo do local numa motocicleta.

Laércio ficou conhecido no Estado do Ceará, precisamente na cidade de Ererê, quando matou o próprio filho José Nilo, de 36 anos, com uma facada, no dia 28 de junho de 2018.

Laércio batia na mulher e o filho não aceitava. Os dois teriam ficado inimigos. No dia do crime, Nilo lia mensagens no celular na calçada de casa quando o pai chegou por trás e o matou.

Após o crime que ganhou ampla cobertura da mídia, Laércio Morais veio morar em Pau dos Ferros, enquanto aguardava julgamento popular no Ceará por ter matado o próprio filho.

O corpo de Laércio Morais foi recolhido para exames e identificação oficial pela equipe do ITEP de Pau dos Ferros. O caso deve ser investigado pelo delegado Adson, de Pau dos Ferros.





O Baby

Em Apodi, ex-presidiário Antônio Jeilson da Costa, Baby, de 38 anos, foi surpreendido na manhã deste sábado nos fundos da casa onde mora e teve a cabeça estourada com mais de 15 tiros de pistola.

As testemunhas relataram que ele estava vendendo frangos nos fundos de casa, tentando sair do mundo do crime, quando o assassino chegou numa motocicleta e pediu um frango.

Quando se preparava para atender o pedido, começou a ser baleado. O assassino teria descarregado por completo a pistola, pego outro pente de bala e efetuado mais disparos. Baby morreu no local.

O corpo de Baby foi removido para exames pela equipe do ITEP de Mossoró. O caso Baby deve ser investigado pelo delegado Getúlio Medeiros, de Apodi.