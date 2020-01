População do Seridó se mobiliza para realizar o sonho de Angélica de Quipauá

Jovem Angélica gravou um vídeo dia 9 (CONFIRA) mostrando a casinha simples onde mora e que ficou danificada com a chuva. Falou da preocupação com os pais e que sonhava em morar numa casa de tijolos; O vídeo se espalhou nas redes sociais e as obras já começaram

O vídeo gravado pela menina Angélica, da localidade de Quipauá, zona rural de Jardim de Seridó, após uma grande chuva dia 8, deixou a todos emocionados, que se mobilizaram para construir o sonho da menina. As obras começaram neste sábado, dia 11.

Angélica mora com o país numa pequena casa de taipa (já bem velha) e durante a chuva dia 8 entrou água pelas paredes e molhou os pertences da família. No dia seguinte Angélica gravou o vídeo.





No vídeo, que tem mais ou menos 3 minutos, Angélica, um pouco emocionada, mostra a casa que mora e falou duas ou três vezes que sonha em morar numa casa de tijolos. Pediu ajuda.

A mensagem da jovem se espalhou rapidamente nas redes sociais, principalmente via WhatsApp. Em pouco tempo, já havia pessoas de Natal e até de outros estados querendo ajudar a construir a casa de tijolos de Angélica.

Entre as pessoas que se sensibilizaram muito com o vídeo de Angélica, está a gerente comercial Virgínia Carla, que iniciou uma campanha para arrecadar fundos e receber material de construção.

O prefeito de Jardim de Seridó, Amazan Silva, falou que Angélica se expressou de forma simples e sincera de sua preocupação com os pais e do sonho de morar numa casa de tijolos, um direito muito básico do cidadão.





Amazan, que é cantor, fez uma doação pessoal e acionou a Assistência Social da Prefeitura de Jardim de Seridó para buscar meios de contribuir com a qualidade de vida da família.

As doações estão sendo feitas através da Conta Poupança 0757, op. 013, CP 84293-5, em nome de Virgínia Carla A. Santos, na Caixa Econômica Federal. O contato é 8499204 8425.





Na manhã deste sábado, o prefeito Amazan Silva foi pessoalmente acompanhar o início das obras de construção da casa da família de Angélica.

As informações são do Blog do jornalista Marcos Dantas.