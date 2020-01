"Meu coração fez tufi", diz Angélica sobre a construção da "casinha" de tijolos

A adolescente Angélica, da localidade de Quipauá, zona rural de Jardim de Seridó, em entrevista à Rádio Rural de Caicó, agradece a todos pela ajuda que está recebendo para construir o sonho da casa própria.

Na ocasião, Angélica, ao lado do pai Martins e da mãe Léia, contou como teve a ideia de gravar o vídeo. Foi em um sonho, que uma voz mandava que ela gravasse um vídeo, que foi postado inicialmente no Facebook pela vizinha chamada Zezinha.

A reportagem é do radialista Geraldo Oliveira.

O sonho de Angélica começou a se realizada por centenas, talvez milhares de pessoas de várias regiões do Brasil que se solidarizaram com o vídeo que ela gravou na manhã do dia 9 de janeiro passado, um dia após uma forte chuva na região.

Dois dias depois que o vídeo conquistou o Seridó, as obras começaram em Quipauá. O próprio prefeito da cidade, Amazan Silva, acompanhou pessoalmente a preparação do terreno para construir a casa de Angélica.

Angélica disse, com seu jeito simples que conquistou a todos, que quando chegar a casa nova vai dá muitos pulos de alegria e vai realizar uma novena e uma missa para agradecer a Deus.





A Campanha pela casinha de Angélica

A campanha foi organizada pela gerente comercial Virginia Carla, que também concede entrevista ao Sistema Rural falando como foi a campanha, da enorme campanha nas redes sociais para realizar o sonho da menina Angélica.

"Ela tem um coração maravilhoso", diz Virgínia Carla, sobre Angélica. "Quando eu digo que preciso de uma caixa, aparece duas ou três., quando digo que preciso de um saco de cimento, aparece 10", diz.

"Não existe valor para depósito, existe um coração bom que queira ajudar", diz Virgínia Carla, lembrando que se o dinheiro sobrar, vai mobiliar a casa e comprar o que a família precisa.





Doações

As doações estão sendo feitas através da Conta Poupança 0757, op. 013, CP 84293-5, em nome de Virgínia Carla A. Santos, na Caixa Econômica Federal. Já os que querem fazer doações em valores maiores, deve entrar em contato virgínia Carloa, pelo número 84 99204 8425 e pegar o número da Conta do Banco do Brasil.