Jovem de 18 anos é encontrado executado no bairro Barrocas em Mossoró

Na manhã deste domingo (12) o corpo de um homem foi encontrado com marcas de tiros na cabeça, na região do bairro Barrocas, zona norte da cidade de Mossoró-RN.

O corpo foi encontrado por populares, que passavam pelo local, e acionaram a Polícia Militar através do CIOSP.

As primeiras impressões dos policiais é que se trata de uma execução, visto que a vítima estava com as mãos amarradas para trás e com marcas de tiros na cabeça.

O corpo foi removido para exames na sede do Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP). No local, ficou constatado que se trata de Carlos Antônio da Rocha Silva, de 18 anos.

Até o momento a polícia ainda não tem informações sobre a motivação ou quem foram os autores do crime. O caso será será investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró.