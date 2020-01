Potiguar de 14 anos é aprovado nas Audições às Cegas do The Voice Kids. Benício Abraão, da cidade de Nova Cruz, se apresentou no programa neste domingo (12). Interpretando a música “O Carderno”, de Toquinho, o adolescente conquistou os 3 técnicos e escolheu entrar no grupo da dupla Simone e Simaria.

O potiguar Benício Abraão, de 14 anos, fez bonito nas audições às cegas e conquistou uma vaga na edição 2020 do programa The Voice Kids.

Interpretando a música “O Caderno”, de Toquinho, no programa que foi ao ar neste domingo (12), o adolescente conquistou os 3 técnicos e escolheu fazer parte do grupo da dupla Simone e Simaria.

Durante a apresentação o primeiro a virar a cadeira foi Carlinhos Brown, seguido por Claudia Leite e, já no final da interpretação, Benício recebeu o “Quero você” de Simone e Simaria.

Na hora de escolher o grupo do qual gostaria de fazer parte, o menino foi rápido. “Eu sonho com isso desde quando começou o The Voice e eu vou escolher minhas “coleguinhas”, disse apontando para a dupla de técnicas.

“Você é muito seguro de si. Você um “cantorzasso” danado. Continue com esse brilho, com essa força e vai ser muito especial sua caminhada aqui dentro desse programa”, disse Simone após abraçar Benício junto a irmã Simaria.

No depoimento que gravou para o programa, Benício revelou que a música o acompanha desde “a barriga da mãe”. O menino contou que o pai tinha uma banda de forró, onde a mãe era a vocalista e que após os ensaios os pai sempre o deixava cantando por algum tempo.

Ao ser questionado por Carlinho Brown sobre os desejos que ele tem com relação a música, Benício disse que deseja crescer como artista e poder ajudar as pessoas necessitadas, inclusive as que vivem na cidade dele.

“Eu tenho um sonho que é ajudar, por meio financeiro, artístico, eu queria muito ajudar as pessoas que não têm [dinheiro], porque eu vejo na minha cidade, as vezes [gente] passando assim na rua e eu sinto esse desejo dentro de mim e eu sei que vou conseguir ele algum dia na minha vida”, disse o adolescente.