Acidente no viaduto de acesso a Apodi deixa um morto e um ferido

No final da tarde desta segunda-feira (13) a Polícia Rodoviária Federal registrou uma acidente do tipo colisão frontal entre um Celta e um Corolla, na BR-405, logo após a descida do viaduto que dá acesso à cidade de Apodi.

O acidente aconteceu por volta das 16h50. Com o impacto da batida, o motorista do corolla não teve ferimentos, enquanto o do celta não resistiu e morreu antes da chegada do Samu.

Já um terceiro homem, que seguia como passageiro no celta teve ferimentos leves e foi socorrido para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

De acordo com a PRF, a vítima fatal, identificada como William Soares de Souza, de 32 anos, que seguia no sentido Mossoró/Apodi, teria invadido a contramão e acertado o outro condutor que seguia em direção a Mossoró.

O próprio motorista Motorista do Corolla ligou solicitando atendimento médio e aguardou a chegada do Samu e da PRF, no local. Ele ainda foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de álcool.