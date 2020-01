PRF vai intensificar fiscalização de transportes escolares no estado

A Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Norte informou nesta terça-feira (14) que intensificará as fiscalizações a veículos de transportes de escolares, especialmente os que seguem do interior com destino a Natal.

A ação faz parte da Operação Rodovida, lançada pela PRF no dia 20 de dezembro, com o objetivo de garantir a segurança viária durante as festa de fim de ano e as férias de verão.

Ainda segundo a PRF, a intensificação na fiscalização é devido a preocupação com o período de volta às aulas e busca evitar transtornos à população.

A PRF orienta aos motoristas que, durante o período de recesso do calendário escolar, sejam feitos os ajustes necessários para se adequar às normas de trânsito, principalmente no quesito manutenção do veículo, documentação e uso adequado da finalidade.

“Caso sejam verificadas irregularidades, os passageiros poderão até desembarcar dos veículos. Para tanto, a PRF se coloca à disposição das Secretarias Municipais, a fim de esclarecer dúvidas quanto à adequação aos critérios de segurança viária”, disse a PRF em nota.