PRF diz que vai disciplinar policial envolvido em esquema criminoso no RN

Na noite desta terça-feira (14) a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Norte disse, por meio de nota, que tomou conhecimento de possível envolvimento de policial com a quadrilha presa pela Polícia Federal através da imprensa.

A PF deflagrou na manhã de hoje a Operação Níquel, por meio da qual prendeu, por determinação do Juiz Federal Walter Nunes da Silva Júnior, 7 pessoas, incluindo um Tenente-Coronel da PM, apontado como chefe de uma quadrilha especializada em contrabando de cigarros com atuação no RN, em estado vizinhos e até no exterior.

De acordo com as investigações, a ação criminosa contava com a ajuda de membro da PRF no estado, que passava informação privilegiada para a quadrilha sobre possíveis abordagens policiais.

Na nota a PRF informou que as providências disciplinares cabíveis já estão sendo adotadas pela Corregedoria Regional e que a PRF.

“Tais condutas nunca serão aceitas e sempre serão combatidas por todos os servidores que engrandecem a PRF com suas ações e comportamentos honestos e comprometidos com a missão institucional”, disse a nota.





VEJA NOTA NA ÍNTEGRA

NOTA À IMPRENSA

A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Norte informa que tomou ciência, pela imprensa, de possível envolvimento de policial com a quadrilha presa pela Polícia Federal na “Operação Níquel”, deflagrada no dia de hoje.

Informamos, ainda, que as providências disciplinares cabíveis já estão sendo adotadas pela Corregedoria Regional e que a PRF estará à disposição do Ministério Público Federal e da Polícia Federal para prestar informações e apoio necessários.

Mais uma vez, há de se ressaltar o empenho das Corregedorias Regionais na investigação e acompanhamento de todas as denúncias de irregularidades comunicadas diretamente ou através de qualquer meio de comunicação com a Instituição.

Tais condutas nunca serão aceitas e sempre serão combatidas por todos os servidores que engrandecem a PRF com suas ações e comportamentos honestos e comprometidos com a missão institucional.

Núcleo de Comunicação Social da PRF/RN