Educação Financeira: Psicóloga ensina crianças a lidar com o dinheiro

Iniciar a educação financeira ainda na primeira infância é essencial. Desde cedo, a criança deve receber instruções sobre os prejuízos do consumo irresponsável, controle de despesas e compras desnecessárias. Cada um desses aspectos deve ser abordado respeitando a idade e a maturidade de cada um deles.

Pensando no endividamento que assola a sociedade e a falta de planejamento econômico da maioria dos brasileiros, a educadora e psicóloga Angélica Rodrigues desenvolve, há mais de 20 anos, um trabalho pedagógico que auxilia crianças a lidar com a gestão financeira.

“Muitas pessoas utilizam o dinheiro como forma de recompensa, fazem uso indevido em virtude de bloqueios emocionais e até crenças limitantes. O diferencial do meu trabalho é abordar exatamente os aspectos emocionais que atrapalham o gerenciamento das finanças”, afirma a psicóloga.

Em sua obra, Angélica apresenta ao público livros da Coleção “Crescer e Enriquecer”, que une conscientização na vida financeira e estimula os princípios e valores éticos. Durante o lançamento da obra, pais e filhos participam de apresentações teatrais e desfrutam de performances lúdicas com contadores de histórias.

Atuante na área de psicoterapia individual e em grupos, além de gestão organizacional, com treinamentos e consultoria, desde 1988, Angélica Rodrigues ministra cursos e palestras online com temas relacionados à comunicação interpessoal, autoestima, liderança, autocontrole, liderança comportamental e educação socioemocional e financeira.

Os interessados em participar das ministrações podem entrar em contato através do site da Editora Humanidades. Além disso, para facilitar o ensino para as crianças, a escritora irá lançar, no mês de fevereiro, um guia prático sobre finanças na esfera juvenil.