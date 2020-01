MEC ensina a recuperar senha para acessar as notas do ENEM

Os estudantes que realizaram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019 já podem iniciar os preparativos para conferir o resultado, que será divulgado nesta sexta-feira (17).

Quem esqueceram a senha para entrar na Página do Participante, já pode acessar o Portal do Enem e seguir o passo descrito pelo Ministério da Educação.

O sistema do Enem permite a recuperação da senha cadastrada, que será usada para dar mais novos passos na vida educacional dos candidatos.



CONFIRA O PASSO A PASSO ABAIXO:

- Acesse o endereço eletrônico https://enem.inep.gov.br/participante/#!/

- Responda ao desafio de figuras solicitado no campo

- Insira seu CPF

- Clique em “esqueci minha senha” no canto inferior direito da tela

- Clique em “enviar senha”

- Aguarde uma nova senha ser enviada para o seu e-mail cadastrado

- Assim que tiver a nova senha, digite-a no sistema para conferir seu resultado.

Caso não encontre a senha rapidamente na caixa de entrada do e-mail, aguarde uns minutos ou procure na caixa de spam. Se o candidato não tiver mais acesso ao e-mail cadastrado, pode alterar o e-mail.

Será preciso lembrar o e-mail anterior e responder a perguntas de confirmação. Caso precise informar um novo endereço eletrônico, clique em “alterar e-mail”.

Qualquer outra dúvida ou dificuldade para acessar a senha pode ser tratada diretamente com a Central de Atendimento do Ministério da Educação (MEC) por meio do número 0800 616161.

Com a nota do Enem, os estudantes poderão buscar vagas para ingressar no ensino superior público do país.

As principais formas de utilizar a nota do Enem para realizar esse sonho são o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade Para Todos (ProUni), o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o ingresso direto nas instituições.

Além disso, 47 universidades portuguesas aceitam o exame no processo seletivo de alunos.