Operário morre atropelado por um caminhão na BR-304 no município de Assu

A polícia militar registrou mais uma morte por atropelamento na BR-304, por volta das 21h desta quarta-feira (15), na cidade de Assú, próximo ao trevo de acesso à cidade de Paraú.

A vítima foi identificada como Leomagno Pires Vilaça, de 35 anos, natural de Santa Rita, no Maranhão. Ele era trabalhador da empresa CYMI.

De acordo com informações de testemunhas, Leomagno tentava atravessar a BR quando foi atingido por um caminhão, cujo motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

Amigos do homem informaram que ele já estava de viagem marcada para esta quinta-feira (16), para sua terra natal, para visitar a mãe.

Leomagno era solteiro, filho único e já havia, inclusive, ligado para a mãe informando que em breve chegaria em casa.

A Polícia Militar esteve no local, controlando o trânsito até a chegada da PRF e do Itep para remoção do corpo para a sede do instituto em Mossoró.

SEGUNDO ATROPELAMENTO EM POUCO MAIS DE 24H

Na terça-feira (14) uma idosa de 60 anos também foi atropelada na BR-304, desta vez, na cidade de Upanema.

Maria de Fátima desceu de um carro por volta das 19h30 e tentou atravessar a pista, mas acabou atingida por um veículo e morreu.

Ela voltava de uma consulta médica em Natal. O motorista do veículo prestou socorro e ficou no local até a chegada da polícia. Maria de Fátima, porém, não resistiu.