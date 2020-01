Dona de bar pega 14 anos de prisão por dar um “selinho” na boca de adolescente

Nesta quarta-feira (15) uma mulher foi presa na cidade de Assu e encaminhada para a Penitenciária Agrícola Mário Negócio, em Mossoró. A mulher foi condenada 14 anos de prisão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável.

Após ser presa ela concedeu uma entrevista o Blog O Câmera, onde contou o motivo da prisão. Ela disse que foi presa em casa, na Baviera, e que no momento da prisão não tinha noção do que estava acontecendo, mas que o motivo seria uma foto onde ela aparecia beijando uma adolescente, no ano de 2014.

Ela contou ao Câmera que na época da foto possuía um bar na cidade e que a família da adolescente não gostava. Ela e a menina teriam dado um “selinho” e alguém teria tirado a foto.

Com a “prova” em mãos, a família da menina acionou a justiça que a condenou a 14 anos de prisão, mesmo com a confissão da menor.